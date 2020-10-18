Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? MGM 19 Ekim hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir için sağanak uyarısı

Günlük hava durumu raporu MGM'nin açıklamaları ile belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ankara il geneli ve çevre ilçeleri, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (pazartesi) güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Muğla ve Manisa çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazartesi) Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İZMİR 18°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

İç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece saatleri ve yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İskenderun çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatleri ile yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile zamanla Konya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ankara il geneli ve çevre ilçelerinde yer yer dolu yağışlı ile birlikte yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların bu akşam saatlerinde il geneli ve çevre ilçelerinde yer yer dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu gece ve yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 16°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Orta karadeniz bölümü ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu gece ve yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Samsun, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 16°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 17°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık