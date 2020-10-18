Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? MGM 19 Ekim hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir için sağanak uyarısı
MGM hava durumu tahminleri, Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeler ile takip ediliyor. İstanbul'da fırtınayla beraber etkili olan sağanak yağışın ardından MGM'den pazartesi günü için de yeni uyarısı yapıldı. Son dakika hava durumu tahminlerine göre, Ankara il geneli ve çevre ilçeleri, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 19 Ekim Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu raporu MGM'nin açıklamaları ile belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ankara il geneli ve çevre ilçeleri, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (pazartesi) güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Muğla ve Manisa çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazartesi) Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İZMİR 18°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
İç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece saatleri ve yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İskenderun çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatleri ile yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile zamanla Konya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ankara il geneli ve çevre ilçelerinde yer yer dolu yağışlı ile birlikte yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların bu akşam saatlerinde il geneli ve çevre ilçelerinde yer yer dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu gece ve yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 16°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Orta karadeniz bölümü ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu gece ve yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Samsun, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 16°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 17°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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