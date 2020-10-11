Yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı? Hava durumu tahminleri 12 Ekim!

MGM hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, bu gece saatlerinde güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 16°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY 19°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 7°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Kastamonu'nun iç kesimleri ile Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SİNOP 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

VAN 5°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık