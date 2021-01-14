Yarın hava nasıl olacak? Valilik'ten İstanbul için kar uyarısı - MGM 15 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

İstanbul için beklenen kar yağışı açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Son tahminlere göre, cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi ön görülüyor. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da kış mevsimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığının "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "2020-2021 Kış Programı" genelgesinin ilçe kaymakamlıklarına, belediyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verilen açıklamada, İstanbul'da yarından itibaren kar yağışının beklendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda, Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç ve yüksek kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuzey ve batısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak emesi bekleniyor

EDİRNE -1°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 2°C, 6°C

Çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA 3°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerinde Çeşme çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

İZMİR 6°C, 11°C

Çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 4°C, 10°C

Çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölgenin doğsusu ile zamanla yarın (Cuma) batısının yağmur ve sağanak, batısının iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarının; bu akşam saatlerinde Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) bölge genelinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın (Cuma) Karaman dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) bölgenin güney ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde emesi bekleniyor.

ANKARA -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NİĞDE -5°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -4°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN 3°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

RİZE 7°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 4°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON 8°C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batı kesimleri ile Erzurum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -4°C, -1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

KARS -4°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 6°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN -3°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 4°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 6°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı