Yarın hava nasıl olacak? Hangi illere yağmur yağacak? 3 Mayıs hava durumu tahminleri!

Yarın hava nasıl olacak? sorusu mayıs ayına girmemizle beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Son bir haftadır Türkiye genelinde hava sıcaklığında yaşanan yükseliş sonrası Meteoroloji, Marmara Bölgesi için turuncu uyarı yayınladı. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın batısında etkisi olması bekleniyor. İşte, 3 Mayıs Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

PAZAR GÜNÜ (3 MAYIS) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, Bursa ve çevre illerde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 01.00'dan yarın gece 23.59'a kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) ile zamanla İç Ege’de (Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Yarın (Pazar) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın batısı'nda (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutl, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 13°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 14°C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Isparta, Burdur'un güneydoğusu ile Antalya’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 24°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 18°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu