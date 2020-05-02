Yarın hava nasıl olacak? Hangi illere yağmur yağacak? 3 Mayıs hava durumu tahminleri!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Trakya bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Yapılan açıklamada, Bursa ve çevre illerde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 01.00'dan yarın gece 23.59'a kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınladı. MGM hava durumu tahminleriyle beraber İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Peki, Yarın hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, 3 Mayıs il il hava durumu raporu...
Yarın hava nasıl olacak? sorusu mayıs ayına girmemizle beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Son bir haftadır Türkiye genelinde hava sıcaklığında yaşanan yükseliş sonrası Meteoroloji, Marmara Bölgesi için turuncu uyarı yayınladı. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın batısında etkisi olması bekleniyor. İşte, 3 Mayıs Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...
PAZAR GÜNÜ (3 MAYIS) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji, Bursa ve çevre illerde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 01.00'dan yarın gece 23.59'a kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) ile zamanla İç Ege’de (Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Yapılan açıklamada, "Yarın (Pazar) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın batısı'nda (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutl, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 13°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 14°C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 8°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Isparta, Burdur'un güneydoğusu ile Antalya’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 24°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 23°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 18°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 3°C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 5°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle