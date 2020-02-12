Yarın hava nasıl olacak? Nerelere kar yağacak? 13 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

Son değerlendirmelere göre, yağışların; İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KAR ERİMELERİNE DİKKAT! Doğu Karadeniz Bölgesinin kıyılarında orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, bölgenin 500-600 metre üzeri rakımlı yerlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden 500 metre altındaki rakımlı yerlerde kar erimeleri beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu,güneyinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Kahramanmaraş ile Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ISPARTA 4°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 5°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 6°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ -2°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİVAS -5°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

TRABZON 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -10°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -4°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN -7°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP -2°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİİRT -4°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA -1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı