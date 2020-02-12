Yarın hava nasıl olacak? Nerelere kar yağacak? 13 Şubat hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu değerlendirmeleri birçok kentte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kar yağışı uyarılarının yapıldığı illerde perşembe gününe yönelik hava durumu değerlendirmeleri kapsamında, nerelere kar yağacak? sorusunun cevabı sorgulanıyor. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte, yarın hava nasıl olacak sorusunun cevabını merak edenler için 13 Şubat il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
Son değerlendirmelere göre, yağışların; İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KAR ERİMELERİNE DİKKAT! Doğu Karadeniz Bölgesinin kıyılarında orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, bölgenin 500-600 metre üzeri rakımlı yerlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden 500 metre altındaki rakımlı yerlerde kar erimeleri beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu,güneyinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KÜTAHYA 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MUĞLA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Kahramanmaraş ile Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ISPARTA 4°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 5°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 6°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ -2°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SİVAS -5°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KASTAMONU -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
SAMSUN 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
TRABZON 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -11°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -10°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -4°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN -7°C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP -2°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SİİRT -4°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA -1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
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