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GeriGündem Yarın hava nasıl olacak? MGM'den sağanak yağış uyarısı! İşte 23 Eylül il il hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 22.09.2020 - 19:57 | Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? MGM'den sağanak yağış uyarısı! İşte 23 Eylül il il hava durumu tahminleri

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Yarın hava nasıl olacak? MGM'den sağanak yağış uyarısı! İşte 23 Eylül il il hava durumu tahminleri
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Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ile belli oldu. Sonbaharın gelmesiyle birlikte yurt genelinde soğuyan havaların ardından yarınki hava durumu raporunu yayınlayan MGM Trabzon, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyıları için sağanak yağış uyarısında bulundu. Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif rüzgarın etkili olması ön görülüyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığının 25 derece civarında olması tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 23 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

Günlük hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Trabzon, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 27°C
Az bulutlu

MUĞLA 17°C, 32°C
Az bulutlu

UŞAK 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Yarın hava nasıl olacak MGMden sağanak yağış uyarısı İşte 23 Eylül il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 10°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Artvin'in kıyısı ile Trabzon ve Rize, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıgeçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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