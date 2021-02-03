Yarın hava nasıl olacak? MGM 4 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm illerin hava durumu!
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. İzmir'de can kaybına da neden olan sağanak yağışlar sonrası Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Adana çevreleri için yeni uyarı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağışlar etkili olacak. Sıcaklık değerlerinin ise mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olacağı ön görülüyor. İşte, MGM 4 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısı yaptı. Son değerlendirmelere göre, güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş ile Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Adana çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği ön görülüyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay ile bu akşam saatlerinde Adana çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
HATAY 9°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu
RİZE 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
HAKKÂRİ -4°C, 4°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS -10°C, 2°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
VAN -3°C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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