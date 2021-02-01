Yarın hava nasıl olacak? MGM 2 Şubat Salı il il hava durumu tahminleri! Yağmur ve fırtına uyarısı
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, MGM'den yeni uyarı geldi. Yapılan son tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde sağanak yağış etkisini arttıracak. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da da yarın yağmur görülecek. İşte, MGM 2 Şubat il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini internet sitesinden yayımladı. Yapılan son tahminlere göre, iç ve batı bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Kütahya, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trakya Kesimi ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), batısında yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2), ), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), kıyı kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 10°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR 14°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
MANİSA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Mersin kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına( 50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor
BOLU 6°C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE 10°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -8°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -13°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -3°C, 6°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 11°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
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