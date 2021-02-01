Yarın hava nasıl olacak? MGM 2 Şubat Salı il il hava durumu tahminleri! Yağmur ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini internet sitesinden yayımladı. Yapılan son tahminlere göre, iç ve batı bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Kütahya, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trakya Kesimi ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), batısında yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2), ), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), kıyı kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR 14°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

MANİSA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Mersin kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına( 50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor

BOLU 6°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE 10°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -13°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu