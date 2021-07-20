Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı - İşte MGM 21 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu!
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Türkiye genelinde kavurucu sıcaklık etkili olurken bayramın ikinci günü için sağanak yağış uyarısı geldi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, 21 Temmuz Çarşamba günü Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Nem oranının yükseldiği İstanbul'da ise yarın kısa süreli mevzi sağanak yağış görülecek. Peki, diğer illerde yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 21 Temmuz hava durumu tahminleri.
Yurt genelinde kavurucu sıcaklıklar devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde nem oranıyla beraber sıcaklık değerleri artarken Meteoroloji yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde Kastamonu çevreleri ile yarın (Çarşamba) Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık yarın (Çarşamba) parçalı bulutlu
İSTANBUL 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli mevzi sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) doğusunun iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğleden sonra kuzeyinin parçalı çok bulutlu ve kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C, 36°C
Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere) gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 20°C, 32°C
Parçalı az bulutlu
KONYA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde Kastamonu çevrelerinin yarın (Çarşamba) Sinop hariç bölge genelinin sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DÜZCE 22°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP 25°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 24°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu doğu kıyıları ile Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 22°C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BAYBURT 18°C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 25°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 25°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 22°C, 41°C
Az bulutlu
VAN 17°C, 34°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 22°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık