Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı - İşte MGM 21 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu!

Yurt genelinde kavurucu sıcaklıklar devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde nem oranıyla beraber sıcaklık değerleri artarken Meteoroloji yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde Kastamonu çevreleri ile yarın (Çarşamba) Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık yarın (Çarşamba) parçalı bulutlu

İSTANBUL 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli mevzi sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) doğusunun iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğleden sonra kuzeyinin parçalı çok bulutlu ve kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 36°C

Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere) gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C, 32°C

Parçalı az bulutlu

KONYA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde Kastamonu çevrelerinin yarın (Çarşamba) Sinop hariç bölge genelinin sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE 22°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP 25°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 24°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu doğu kıyıları ile Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 22°C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BAYBURT 18°C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 25°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 25°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 22°C, 41°C

Az bulutlu

VAN 17°C, 34°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 22°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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