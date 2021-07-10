Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Temmuz il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. İstanbul'da hafta ortasında etkili olan yağışların ardından pazar günü hava sıcaklıkları yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin, yarın (Pazar) Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Bu akşam Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, yarın ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların bu gece ve yarın sabah Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın yarın genellikle kuzey, kuzeydoğudan hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde zamanla güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

11 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İZMİR 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 24°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 39°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Ordu, Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

AMASYA 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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