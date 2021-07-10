Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Temmuz il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde bazı illerde sağanak yağış devam ederken, Meteoroloji pazar günü sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, İstanbul'da sıcaklıkların yarın 31 derece civarında olması tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM 11 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. İstanbul'da hafta ortasında etkili olan yağışların ardından pazar günü hava sıcaklıkları yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin, yarın (Pazar) Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bu akşam Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, yarın ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların bu gece ve yarın sabah Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın yarın genellikle kuzey, kuzeydoğudan hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde zamanla güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
11 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İZMİR 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 24°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Ordu, Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.
AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 12°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık