Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! 27 Aralık MGM il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu değerlendirmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Son tahminlere göre, Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Burdur’un güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 10°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

EDİRNE 12°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 13°C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA 10°C, 18°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer az bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya çevreleri ile Burdur'un güneydoğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 14°C

Az bulutlu

ISPARTA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE -6°C, 6°C

Parçalı bulutlu

RİZE 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -14°C, -3°C

Az bulutlu

KARS -17°C, -5°C

Az bulutlu

MALATYA -3°C, 6°C

Az bulutlu

VAN -9°C, 3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -3°C, 10°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 10°C

Az bulutlu

SİİRT 0°C, 11°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 13°C

Az bulutlu