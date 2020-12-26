Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! 27 Aralık MGM il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Soğuk havaların etkisini gösterdiği Marmara bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Burdur’un güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde artması ön görülüyor. İşte, MGM 27 Aralık Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu son tahminleri.
Günlük hava durumu değerlendirmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Son tahminlere göre, Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Burdur’un güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
EDİRNE 12°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 12°C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 18°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer az bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya çevreleri ile Burdur'un güneydoğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 2°C, 14°C
Az bulutlu
ISPARTA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜMÜŞHANE -6°C, 6°C
Parçalı bulutlu
RİZE 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -14°C, -3°C
Az bulutlu
KARS -17°C, -5°C
Az bulutlu
MALATYA -3°C, 6°C
Az bulutlu
VAN -9°C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -3°C, 10°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 10°C
Az bulutlu
SİİRT 0°C, 11°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 13°C
Az bulutlu
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