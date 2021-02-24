Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! 25 Şubat il il hava durumu tahminleri
Hava durumu raporu Meteoroloji'den gelen açıklama ile belli oldu. Yurt genelinde soğuk havalar etkisini göstermeye devam ederken, perşembe günü için kar ve yağmur uyarısı yapıldı. Orta Ege ile açıklarında akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak. Son tahminlere göre, Artvin ve Rize'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde de yağmur etkisini gösterecek. İşte, MGM 25 Şubat, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
25 Şubat hava durumu tahminleri yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Sinop çevreleri ile Balıkesir ve Bursa kıyıları, Kastamonu’nun kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevreleri ile Artvin ve Rize'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Balıkesir ve Bursa kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 16°C
Parçalı zamanla az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 2°C, 13°C
Parçalı zamanla az bulutlu
KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 9°C
Az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR 5°C, 16°C
Az bulutlu
MANİSA 4°C, 15°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 3°C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA 13°C, 22°C
Az bulutlu
HATAY 2°C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA -1°C, 11°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 11°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 11°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 12°C
Az bulutlu
KONYA 1°C, 11°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 10°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 13°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU -1°C, 10°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 10°C
Parçalı zamanla az bulutlu
RİZE 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -12°C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -10°C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN -8°C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 15°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT 2°C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 18°C
Az bulutlu