Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni uyarı! MGM 19 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Günlük hava durumu değerlendirmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Konya, Niğde, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Hatay çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolunun güneydoğusu ile Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA İÇİN 'TURUNCU' UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Bursa için turuncu uyarı yapıldı.

Meteoroloji, Bursa'da zirai don beklendiğini açıklayıp bugün 18.00'dan başlayarak 21 Ocak Perşembe günü saat 09.00'a kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Tarım faaliyetlerinin devam ettiği yerlerde yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL -5°C, 3°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ -5°C, 3°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -12°C, -2°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ -5°C, 3°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

İZMİR -1°C, 7°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

KÜTAHYA -15°C, -3°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 13°C

Çok bulutlu bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 5°C, 13°C

Çok bulutlu doğu kesimleri bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA -7°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Niğde ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

ANKARA -11°C, -2°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -14°C, -3°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KONYA -8°C, -1°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS -13°C, -7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde beklenen yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -14°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE -12°C, -1°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU -13°C, -4°C

Çok bulutlu ve kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarun kıyı kesimlerinde yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK -4°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarun yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -8°C, 0°C

Çok bulutlu

RİZE 2°C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN -1°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 1°C, 6°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneydoğusunda yağun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu ve doğusunda kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM -9°C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKÂRİ -3°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS -10°C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN -3°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Gaziantep çevreleri, Kilis’in yüksekleri gece saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri, Mardin’in kuzeyi, Şanlıurfa, Siirt ve Batman illerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

GAZİANTEP -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

SİİRT 3°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.