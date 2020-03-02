Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 3 Mart 2020 il il hava durumu raporu
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri İstanbul, Ankara ve büyükşehirler başta olmak üzere araştırılıyor. Salı günü sıcaklık ve yağış olasılıkları hakkında bilgi edinmek isteyenler, yarın yağmur yağacak mı sorusunun yanıtını sorguluyor. Yapılan son değerlendirmelere göre gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ve Eskişehir çevrelerinde pus hadisesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 3 Mart 2020 il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 2 Mart il il hava durumu tahminleri.
Yapılan son değerlendirmelere göre gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ve Eskişehir çevrelerinde pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RĞZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu
İSTANBUL 9°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu
KOCAELİ 9°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 8°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 11°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA 4°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu
MANİSA 8°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimleri puslu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 18°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 18°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu
KONYA 3°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 18°C
Az bulutlu
DÜZCE 4°C, 24°C
Az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 19°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 20°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi fazla dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 20°C
Az bulutlu
SAMSUN 9°C, 21°C
Az bulutlu
TOKAT 2°C, 19°C
Az bulutlu
TRABZON 6°C, 16°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerine kadar güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -7°C, 4°C
Az bulutlu
KARS -8°C, 7°C
Az bulutlu
MALATYA 2°C, 14°C
Az bulutlu
VAN -4°C, 6°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 17°C
Az bulutlu
SİİRT 4°C, 14°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 20°C
Az bulutlu
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