Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 3 Mart 2020 il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 2 Mart il il hava durumu tahminleri.

Yapılan son değerlendirmelere göre gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ve Eskişehir çevrelerinde pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RĞZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

İSTANBUL 9°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

KOCAELİ 9°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 8°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 11°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KÜTAHYA 4°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

MANİSA 8°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimleri puslu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 18°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 18°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

KONYA 3°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 18°C

Az bulutlu

DÜZCE 4°C, 24°C

Az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 19°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 20°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi fazla dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 20°C

Az bulutlu

SAMSUN 9°C, 21°C

Az bulutlu

TOKAT 2°C, 19°C

Az bulutlu

TRABZON 6°C, 16°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerine kadar güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, 4°C

Az bulutlu

KARS -8°C, 7°C

Az bulutlu

MALATYA 2°C, 14°C

Az bulutlu

VAN -4°C, 6°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 16°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 17°C

Az bulutlu

SİİRT 4°C, 14°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 20°C

Az bulutlu