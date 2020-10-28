YarÄ±n hava nasÄ±l olacak? Meteoroloji 29 Ekim il il hava durumu tahminleri - SaÄŸanak geliyor

GÃ¼nlÃ¼k hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin internet sitesinden aÃ§Ä±klandÄ±. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemizin batÄ± ve iÃ§ kesimlerinin parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ± ve BatÄ± Karadeniz ile Aksaray, KÄ±rÅŸehir ve Ã‡orum Ã§evrelerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Ä°zmir, AydÄ±n, MuÄŸla ve Antalya Ã§evreleri ile Isparta'nÄ±n gÃ¼ney, Burdur'un doÄŸu ilÃ§elerinde kuvvetli ve yer yer Ã§ok kuvvetli (30-75 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor. Ä°ÅŸte, TÃ¼rkiye geneli hava durumu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?Â

MARMARA

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BURSA 13Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°STANBUL 15Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° 14Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KOCAELÄ° 19Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

EGE

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, kÄ±yÄ± kesimleri ile zamanla bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Ä°zmir, AydÄ±n ve MuÄŸla Ã§evrelerinde yerel kuvvetli olmasÄ± beklenmektedir.

Ä°ZMÄ°R 15Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; bu akÅŸam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

KÃœTAHYA 6Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MANÄ°SA 13Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MUÄžLA 10Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerine kadar yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bÃ¶lgenin batÄ±sÄ±nÄ±n aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; yarÄ±n (PerÅŸembe) Antalya il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Antalya'nÄ±n doÄŸusunun iÃ§ kesimleri (Serik, Manavgat, Ä°bradÄ±) ile Isparta'nÄ±n gÃ¼ney (SÃ¼tÃ§Ã¼ler) ve Burdur'un doÄŸu (Bucak) ilÃ§elerinde yer yer Ã§ok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

ADANA 16Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

ANTALYA 20Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren doÄŸu ilÃ§eleri, zamanla il geneli aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; yarÄ±n (PerÅŸembe) il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), doÄŸusunun iÃ§ kesimlerinde (Serik, Manavgat, Ä°bradÄ±) yer yer Ã§ok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

HATAY 15Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

ISPARTA 11Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; yarÄ±n (PerÅŸembe) gÃ¼ney (SÃ¼tÃ§Ã¼ler) kesimlerinde yer yer Ã§ok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin batÄ± kesimleri ile Aksaray ve KÄ±rÅŸehir Ã§evrelerinin sabah saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA 9Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ã‡ANKIRI 7Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R 10Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KONYA 9Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) bÃ¶lge genelinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼lÃ¼tlÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU 7Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE 14Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KASTAMONU 6Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK 15Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, batÄ±sÄ±nÄ±n yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Ã‡orum Ã§evrelerinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼lÃ¼tlÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

AMASYA 9Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ±, zamanla yer yer Ã§ok bulutlu

RÄ°ZE 16Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SAMSUN 15Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ±, zamanla yer yer Ã§ok bulutlu

TRABZON 17Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM 4Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KARS -2Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MALATYA 7Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN 4Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR 10Â°C, 27Â°C

Az bulutlu

GAZÄ°ANTEP 12Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°Ä°RT 17Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ÅžANLIURFA 16Â°C, 29Â°C

Az bulutlu