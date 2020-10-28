MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriYarÄ±n hava nasÄ±l olacak? Meteoroloji 29 Ekim il il hava durumu tahminleri - SaÄŸanak geliyor
GeriGÃ¼ndem YarÄ±n hava nasÄ±l olacak? Meteoroloji 29 Ekim il il hava durumu tahminleri - SaÄŸanak geliyor
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Haber

Gündem
Haber GiriÅŸ: 28.10.2020 - 21:47 | Son GÃ¼ncelleme:

YarÄ±n hava nasÄ±l olacak? Meteoroloji 29 Ekim il il hava durumu tahminleri - SaÄŸanak geliyor

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YarÄ±n hava nasÄ±l olacak? Meteoroloji 29 Ekim il il hava durumu tahminleri - SaÄŸanak geliyor
Abone Olgoogle-news

Hava durumu tahminleri gÃ¼nlÃ¼k olarak takip ediliyor. Yurt genelinde sÄ±cak havalar etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, Meteoroloji'den 29 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± geldi. YapÄ±lan son hava durumu deÄŸerlendirmelerine gÃ¶re, Ä°zmir, AydÄ±n, MuÄŸla ve Antalya Ã§evreleri ile Isparta'nÄ±n gÃ¼ney, Burdur'un doÄŸu ilÃ§elerinde yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Ä°stanbul'da da yarÄ±n saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak. Peki, yarÄ±n hava nasÄ±l olacak, nerelere yaÄŸmur yaÄŸacak? Ä°ÅŸte, MGM 29 Ekim il il hava durumu tahminleri.Â

GÃ¼nlÃ¼k hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin internet sitesinden aÃ§Ä±klandÄ±. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemizin batÄ± ve iÃ§ kesimlerinin parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ± ve BatÄ± Karadeniz ile Aksaray, KÄ±rÅŸehir ve Ã‡orum Ã§evrelerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Ä°zmir, AydÄ±n, MuÄŸla ve Antalya Ã§evreleri ile Isparta'nÄ±n gÃ¼ney, Burdur'un doÄŸu ilÃ§elerinde kuvvetli ve yer yer Ã§ok kuvvetli (30-75 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor. Ä°ÅŸte, TÃ¼rkiye geneli hava durumu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?Â 

MARMARA
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BURSA 13Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°STANBUL 15Â°C, 21Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° 14Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KOCAELÄ° 19Â°C, 23Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

YarÄ±n hava nasÄ±l olacak Meteoroloji 29 Ekim il il hava durumu tahminleri - SaÄŸanak geliyor

EGE
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, kÄ±yÄ± kesimleri ile zamanla bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Ä°zmir, AydÄ±n ve MuÄŸla Ã§evrelerinde yerel kuvvetli olmasÄ± beklenmektedir.

Ä°ZMÄ°R 15Â°C, 19Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; bu akÅŸam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

KÃœTAHYA 6Â°C, 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MANÄ°SA 13Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MUÄžLA 10Â°C, 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerine kadar yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

AKDENÄ°Z
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bÃ¶lgenin batÄ±sÄ±nÄ±n aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; yarÄ±n (PerÅŸembe) Antalya il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Antalya'nÄ±n doÄŸusunun iÃ§ kesimleri (Serik, Manavgat, Ä°bradÄ±) ile Isparta'nÄ±n gÃ¼ney (SÃ¼tÃ§Ã¼ler) ve Burdur'un doÄŸu (Bucak) ilÃ§elerinde yer yer Ã§ok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

ADANA 16Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu

ANTALYA 20Â°C, 23Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren doÄŸu ilÃ§eleri, zamanla il geneli aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; yarÄ±n (PerÅŸembe) il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), doÄŸusunun iÃ§ kesimlerinde (Serik, Manavgat, Ä°bradÄ±) yer yer Ã§ok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

HATAY 15Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu

ISPARTA 11Â°C, 17Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; yarÄ±n (PerÅŸembe) gÃ¼ney (SÃ¼tÃ§Ã¼ler) kesimlerinde yer yer Ã§ok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

Ä°Ã‡ ANADOLU
ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin batÄ± kesimleri ile Aksaray ve KÄ±rÅŸehir Ã§evrelerinin sabah saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA 9Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ã‡ANKIRI 7Â°C, 23Â°C
ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R 10Â°C, 19Â°C
ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KONYA 9Â°C, 22Â°C
ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

BATI KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) bÃ¶lge genelinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼lÃ¼tlÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU 7Â°C, 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE 14Â°C, 19Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KASTAMONU 6Â°C, 22Â°C
ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK 15Â°C, 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, batÄ±sÄ±nÄ±n yer yer Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Ã‡orum Ã§evrelerinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼lÃ¼tlÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

AMASYA 9Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ±, zamanla yer yer Ã§ok bulutlu

RÄ°ZE 16Â°C, 21Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SAMSUN 15Â°C, 24Â°C
ParÃ§alÄ±, zamanla yer yer Ã§ok bulutlu

TRABZON 17Â°C, 19Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

DOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM 4Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KARS -2Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MALATYA 7Â°C, 23Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN 4Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR 10Â°C, 27Â°C
Az bulutlu

GAZÄ°ANTEP 12Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°Ä°RT 17Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ÅžANLIURFA 16Â°C, 29Â°C
Az bulutlu

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle