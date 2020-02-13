Yarın hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? 14 Şubat il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Antalya, Sivas, Samsun, Ordu, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştıranlar için Türkiye geneli hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Antalya, Sivas, Samsun, Ordu, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılar ile Uşak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KAR ERİMELERİNE DİKKAT! Doğu Karadeniz Bölgesinin 500 metre altında yüksekliğe sahip yerlerinde kar erimeleri beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Uşak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KÜTAHYA -6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 6°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

HATAY -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -4°C, 8°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -7°C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -8°C, 2°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -12°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -7°C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE -2°C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -8°C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 3°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -15°C, -4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -8°C, -1°C

Çok bulutlu

VAN -9°C, -4°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu