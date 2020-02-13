Yarın hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? 14 Şubat il il hava durumu tahminleri
Hava yarın nasıl olacak sorusu, hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber merak edilen konular arasında yer aldı. Haftanın son günü yaşadıkları illerde kar ve yağmur yağıp yağmayacağını sorgulayan vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son hava durumu değerlendirmelerini takip ediyor. İnternet sitesinden cuma gününe ait hava durumu rapor MGM, Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu. Ege Bölgesi'nde ise yarın yağışın etkili olması bekleniyor. İşte, 14 Şubat Cuma il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Antalya, Sivas, Samsun, Ordu, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştıranlar için Türkiye geneli hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Antalya, Sivas, Samsun, Ordu, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılar ile Uşak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KAR ERİMELERİNE DİKKAT! Doğu Karadeniz Bölgesinin 500 metre altında yüksekliğe sahip yerlerinde kar erimeleri beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Uşak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KÜTAHYA -6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 6°C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
HATAY -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -4°C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -7°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -8°C, 2°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -12°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -7°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE -2°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -8°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 3°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -13°C, -4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -15°C, -4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -8°C, -1°C
Çok bulutlu
VAN -9°C, -4°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
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