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Yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler

#Hava Durumu#Meteoroloji
Yarın hava nasıl olacak İşte Meteorolojiden gelen son bilgiler

Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bu akşam başlayacak, 3 Şubat günü akşam saatlerine kadar sürecek yağışa karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi. İşte, Meteoroloji'den gelen son bilgiler...

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Antalya, Burdur ve Isparta için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda "Batı Akdeniz'de beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2) sağanak, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların 3 Şubat akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ile başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış, çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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2 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak İşte Meteorolojiden gelen son bilgiler

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