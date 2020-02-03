Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? 4 Şubat il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Manisa, Denizli, Uşak, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Verilerek göre, İstanbul’da Çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 12°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Aydın, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İZMİR 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile yarın (Salı) zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin çevrelerinin yağmurlu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DÜZCE 9°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 3°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 10°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TRABZON 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin, yarın (Salı) bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı karla karışık yağmurlu

ERZURUM -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) hafif karla karışuık yağmur ve yağmurlu

VAN -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kuzey ve doğusunun yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmurluı

GAZİANTEP 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluı

ŞANLIURFA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu