Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? 4 Şubat il il hava durumu tahminleri
Türkiye geneli hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Şubat hava durumu değerlendirmelerini paylaştı. Son hava durumu değerlendirmeleri kapsamında Meteoroloji İstanbul'a kar için tarih verdi. Hava durumunda yaşanan soğukla beraber, İstanbul'a yarın kar yağacak mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Yarın hava nasıl olacak? İşte, 4 Şubat il il hava durumu tahminleri ve İstanbul'da karın yağacağı tarih.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Manisa, Denizli, Uşak, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Verilerek göre, İstanbul’da Çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 12°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Aydın, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
İZMİR 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile yarın (Salı) zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ANTALYA 12°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin çevrelerinin yağmurlu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DÜZCE 9°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 3°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 10°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
BAYBURT -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TRABZON 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin, yarın (Salı) bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı karla karışık yağmurlu
ERZURUM -5°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) hafif karla karışuık yağmur ve yağmurlu
VAN -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kuzey ve doğusunun yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmurluı
GAZİANTEP 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluı
ŞANLIURFA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
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