Yarın hava nasıl olacak, dolu ve yağmur yağacak mı? - 25 Haziran Hava durumu tahminleri
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta başından itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış 7 il için de dolu ve hortum uyarısı yapıldı. MGM'den yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ön görülüyor. İşte, 25 Haziran Perşembe il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum'un kuzeyi, Amasya, Sinop ve Tokat çevreleri ile Kastamonu, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi. Son tahminlere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, 25 Haziran hava durumu raporu.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Tekirdağ çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu
RİZE 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS 11°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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