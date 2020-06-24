Yarın hava nasıl olacak, dolu ve yağmur yağacak mı? - 25 Haziran Hava durumu tahminleri

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum'un kuzeyi, Amasya, Sinop ve Tokat çevreleri ile Kastamonu, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi. Son tahminlere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, 25 Haziran hava durumu raporu.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Tekirdağ çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 32°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 11°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık