Yarın hava nasıl olacak? 6 Ağustos Perşembe il il hava durumu tahminleri

Yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oluyor. Perşembe gününe ait hava durumu tahminleriyle yaşadıkları illerde yağmur olasılıklarını öğrenmek isteyenler, Meteoroloji son hava durumu tahminlerini merak ediyor. MGM'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde kuzeydoğudan kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve yer yer çok bulutlu, yarın(Perşembe) öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın(Perşembe) öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın(Perşembe) öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 44°C

Az bulutlu ve açık