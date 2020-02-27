Yarın hava nasıl olacak? 28 Şubat Cuma günü nerelere yağmur yağacak? İl il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor. İşte, 28 Şubat Cuma il il hava durumu raporu.

Son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Antalya il merkezi ve kuzey çevreleri ile Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara'nın doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Antalya il merkezi ve kuzey çevreleri ile Burdur'un doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın Doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 8°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KÜTAHYA 3°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak, yağış alan kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Antalya il merkezi ve kuzey çevreleri ile Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde il merkezi ile kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 6°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzedoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇANKIRI 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kıyılarda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimi fazla dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 8°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 10°C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT 9°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON 13°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu yarın (Cuma) zamanla yer yer çok bulutlu Bingöl çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -6°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu yarın (Cuma) zamanla yer yer çok bulutlu Diyarbakır çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu yarın (Cuma) zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

GAZİANTEP 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu yarın (Cuma) zamanla yer yer çok bulutlu

SİİRT 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu yarın (Cuma) zamanla yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu yarın (Cuma) zamanla yer yer çok bulutlu