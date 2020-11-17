Yarın hava nasıl olacak? 18 Kasım MGM il il hava durumu tahminleri: Marmara için yağış uyarısı
Hava durumu değerlendirmeleri için Meteoroloji'den son dakika açıklama geldi. Soğuk havalar etkisini gösterirken bazı iller için MGM'den yağış uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre, İstanbul, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yarın (Çarşamba) sağanak yağış etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Kasım hava durumu tahminleri ve son değerlendirmeler.
Günlük hava durumu tahminleri MGM'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun'un kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 3°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 0°C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 14°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde sis, kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 11°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun'un kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
RİZE 11°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
TRABZON 12°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
KARS -6°C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 17°C
Az bulutlu
SİİRT 5°C, 15°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 19°C
Az bulutlu
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