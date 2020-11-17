Yarın hava nasıl olacak? 18 Kasım MGM il il hava durumu tahminleri: Marmara için yağış uyarısı

Günlük hava durumu tahminleri MGM'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun'un kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 3°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 9°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 0°C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 6°C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 2°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 14°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde sis, kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 11°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun'un kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu

RİZE 11°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

TRABZON 12°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 7°C

Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

KARS -6°C, 7°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 16°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 17°C

Az bulutlu

SİİRT 5°C, 15°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 19°C

Az bulutlu