Yarın hava nasıl olacak? 18 Aralık MGM il il hava durumu tahminleri: İki ilde yoğun kar yağışı!

MGM günlük hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji bazı illere kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları ile yarın (Cuma) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARDAHAN VE KARS'TA KAR YAĞIŞI

Ardahan'da, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle kısa sürede kent merkezi beyaza büründü. Kaldırım ve yolların yanı sıra park halindeki araçlar karla kaplandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığı 7 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 4 derece kaydedildi. Yetkililer, kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanmanın oluşmaya başladığını belirterek, sürücülerden tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi. Öte yandan Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir grup genç de karla kaplı ağaçları sallayarak karın keyfini çıkardı. Kars’ta da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının iki gündür mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars'ta akşam saatlerinde kar etkili oldu. Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yer yer hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu

KOCAELİ 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yer yer hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Az bulutlu

HATAY 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 13°C, 19°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yer yer hafif yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yer yer hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 15°C

Az bulutlu