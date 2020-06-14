Yarın hava nasıl olacak? 15 Haziran Meteoroloji hava durumu raporu: Yağış geliyor
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 15 Haziran Pazartesi gününe ait son değerlendirmeleri paylaşan Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde Çanakkale dışındaki bölgelere sağanak uyarısında bulundu. Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu gibi bölgelerde de yağış görüleceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 15 Haziran Türkiye geneli il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara(Çanakkale dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop merkez hariç Batı Karadeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.
PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 18°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Sinop kıyıları dışında bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
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