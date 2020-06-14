Yarın hava nasıl olacak? 15 Haziran Meteoroloji hava durumu raporu: Yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara(Çanakkale dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop merkez hariç Batı Karadeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 18°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Sinop kıyıları dışında bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu

VAN 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu