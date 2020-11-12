Yarın hava nasıl olacak? 13 Kasım Cuma il il hava durumu tahminleri: MGM'den yağış uyarısı!
Hava durumu günlük tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. 13 Kasım Cuma gününe ait hava durumu raporunu açıklayan MGM, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimleri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde ise Marmara'da sis ve pus hadisesi etkili olacak. Sıcaklık değerleri mevsim normalleri civarında seyredecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il MGM 13 Kasım Cuma hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu değerlendirmeleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yapılan son tahminlere göre, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, tüm illerin hava durumu.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 11°C, 16°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 14°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 18°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR 11°C, 19°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANİSA 9°C, 19°C
Az bulutlu
MUĞLA 8°C, 19°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 2°C, 15°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu
ÇANKIRI 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA 4°C, 16°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAKKÂRİ 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 10°C
Az bulutlu
ERZURUM 3°C, 15°C
Az bulutlu
VAN 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 9°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
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