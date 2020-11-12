Yarın hava nasıl olacak? 13 Kasım Cuma il il hava durumu tahminleri: MGM'den yağış uyarısı!

Günlük hava durumu değerlendirmeleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yapılan son tahminlere göre, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, tüm illerin hava durumu.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 14°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 18°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR 11°C, 19°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANİSA 9°C, 19°C

Az bulutlu

MUĞLA 8°C, 19°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 11°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 2°C, 15°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu

ÇANKIRI 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 4°C, 16°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKÂRİ 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 10°C

Az bulutlu

ERZURUM 3°C, 15°C

Az bulutlu

VAN 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 9°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 9°C, 21°C

Az bulutlu ve açık