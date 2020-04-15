Yarın hava durumu nasıl olacak? MGM 16 Nisan il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte, 16 Nisan Perşembe il il hava durumu raporu.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu gece saatlerinde İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimleri yağmur ve yer yer sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ISPARTA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu yarın sabah (Perşembe) saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, kuzeyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 8°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 15°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 15°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SAMSUN 8°C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısı ile yarın (Perşembe) Hakkari ve Şırnak dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KARS 2°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu

MALATYA 8°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SİİRT 11°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu