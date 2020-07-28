Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı: 29 Temmuz il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu, Iğdır, Muş ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 15°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 22°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu

RİZE 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Ağrı ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 30°C, 44°C

Az bulutlu ve açık