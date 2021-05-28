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Haber Giriş: 28.05.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Yarın hava durumu nasıl olacak? Marmara Bölgesi'nde akşamdan itibaren sağanak bekleniyor

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Yarın hava durumu nasıl olacak? Marmara Bölgesi'nde akşamdan itibaren sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğleden itibaren Edirne, Kırklareli ve Sakarya çevreleri ile akşamdan itibaren bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların bölgenin doğusunda biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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