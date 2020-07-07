Yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul için yağış uyarısı: 8 Temmuz il il hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre özellikle İstanbul'da yarın kuvvetli yağış etkili olacak. İstanbul Valiliğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri kullanılarak yapılan açıklamada, Anadolu Yakasının doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu. İşte, 8 Temmuz hava durumu tahminleri.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın (8 Temmuz) sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İstanbul’da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İstanbul’da tahmin edilen sıcaklıklar: 8 Temmuz- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece, 9 Temmuz- Parçalı Bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece, 10 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece, 11 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece, 12 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 derece.”

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Anadolu yakasının doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 24°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzey ve doğusu, Kütahya ve Uşak çevreleri ile yarın bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi ile K. Maraş ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ISPARTA 17°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, yarın zamanla bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri, yarın zamanla il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİVAS 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük'ün batısı ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Amasya'nın batısı, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/ m2), Ordu, Giresun, Trabzon’un batı ve doğu çevreleri, Rize, Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2)olması bekleniyor.

RİZE 24°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 19°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Malatya, Erzurum, Bingöl, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık