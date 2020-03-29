Yarın hava durumu nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? 30 Mart il il hava durumu tahminleri
Mart ayının son günlerinde sağanak yağış devam ederken, vatandaşların en fazla araştırdığı konuların başında hava durumu tahminleri geldi. Baharın gelip sıcak havanın kendisini hissettireceği günleri bekleyenler, 'Havalar ne zaman ısınacak?' sorusunun yanıtını araştırırken son hava durumu değerlendirmelerini paylaşan Meteoroloji, 30 Mart Pazartesi günü birçok bölge için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İşte, 30 Mart il il hava durumu tahminleri ve son hava durumu raporu.
Son yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Göller yöresi, İç Anadolu’nun güney batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 30 Mart Pazartesi il il hava durumu tahminleri.
YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz’de yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, gece saatlerine kadar bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 6°C, 20°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 10°C, 15°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yer yer az bulutlu, akşam saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 9°C, 20°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile akşam saatlerinde Göller Yöresi ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 20°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MERSİN 12°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 12°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur sağanak yağışlı
KAYSERİ 2°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT 2°C, 9°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 7°C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 9°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AĞRI -1°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ERZURUM 0°C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA 5°C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 2°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 9°C, 19°C
Çok bulutlu
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