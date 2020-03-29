Yarın hava durumu nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? 30 Mart il il hava durumu tahminleri

Son yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Göller yöresi, İç Anadolu’nun güney batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 30 Mart Pazartesi il il hava durumu tahminleri.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz’de yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, gece saatlerine kadar bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 20°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 10°C, 15°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yer yer az bulutlu, akşam saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 9°C, 20°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile akşam saatlerinde Göller Yöresi ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 20°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 12°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur sağanak yağışlı

KAYSERİ 2°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT 2°C, 9°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 7°C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 9°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AĞRI -1°C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ERZURUM 0°C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 5°C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 19°C

Çok bulutlu