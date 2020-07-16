Yarın hava durumu nasıl olacak? 17 Temmuz Cuma il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri hafta sonuna doğru merak edilmeye başlandı. Özellikle bu hafta Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından, cuma günü hava durumu tahminleri bölgede yaşayanların gündemine geldi. İşte, son hava durumu tahminlerine göre, 17 Temmuz hava durumu raporu.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Çorum çevreleri ile Tokat ve Amasya'nın kuzey ve batı ilçelerinin, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri, yarın il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde iç kesimleri, yarın il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık