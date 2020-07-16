Yarın hava durumu nasıl olacak? 17 Temmuz Cuma il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son hava durumu raporuna göre Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilen hava sıcaklığının diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İşte, 17 Temmuz MGM İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde hava durumu tahminleri.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri hafta sonuna doğru merak edilmeye başlandı. Özellikle bu hafta Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından, cuma günü hava durumu tahminleri bölgede yaşayanların gündemine geldi. İşte, son hava durumu tahminlerine göre, 17 Temmuz hava durumu raporu.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 33°C
Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Çorum çevreleri ile Tokat ve Amasya'nın kuzey ve batı ilçelerinin, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri, yarın il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde iç kesimleri, yarın il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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