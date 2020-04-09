Yarın hava durumu nasıl olacak? 10 Nisan Cuma il il hava durumu raporu
Hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artacağını duyurdu bazı bölgeler için ise sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin son yaptığı hava durumu değerlendirmelerinin ardından, cuma günü havanın nasıl olacağı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde merak konusu oldu. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, MGM'den yapılan tahminlere göre 10 Nisan Cuma il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 10 Nisan il il hava durumu tahminleri.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Burdur dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -1°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Bayburt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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