Yarın hava durumu nasıl olacak? 10 Nisan Cuma il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 10 Nisan il il hava durumu tahminleri.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Burdur dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -1°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Bayburt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı