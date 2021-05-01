Yarın fırınlar açık mı? 2 Mayıs Pazar günü fırınlar açık mı olacak?

2 Mayıs Pazar günü fırınlar açık mı sorusu İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yanıt buldu. Buna göre belirli koşullar altında fırınlara gitmek mümkün olabilecek. Peki, yarın fırınlar açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

YARIN FIRINLAR AÇIK MI?

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.



Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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