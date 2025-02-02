Yarın ders başı yapacak öğrencilerin yangın travması rehabilite edilecek

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Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinin ilk haftasında Bolu Kartalkaya’da çıkan yangında ölen 78 kişi arasında çok sayıda öğrenci bulunması üzerine okullarda ikinci dönemin başlayacağı 3 Şubat’tan itibaren uygulanmak üzere Psikososyal Destek Eylem Planı yürütülmesine karar verdi. Buna göre okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütülecek.

‘NASIL ATLATIRIZ’ DESTEĞİ

MEB Psikososyal Destek Eylem Planı’nda tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik gerçekleştirilecek psikososyal destek çalışmalarıyla ilgili bilgilere yer verildi. Eylem planı kapsamında, Bakanlık koordinasyonunda il ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekipleri, ailelere zorlayıcı yaşam olayları sonrası çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Ayrıca zorlayıcı yaşam olaylarının etkileriyle baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirilecek.

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FİZİKSEL VE DUYGUSAL

Öğrencilerle yapılacak çalışmalarda, çocukların gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına odaklanılacak. Bu doğrultuda, öğrencilerin okula ve sınıfa uyumlarını desteklemek, psikolojik iyi oluş hallerini korumak ve duygularını paylaşmalarını sağlayarak sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla çeşitli psikososyal çalışmalar yürütülecek. Travma sonrası daha şiddetli psikolojik belirtiler gösteren öğrencilerin sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi de yapılacak.

16 GÜNLÜK TATİL BİTTİ

' MEB takvimine göre, 9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk karneleri 17 Ocak’ta dağıtılmış ve öğrenciler için yarıyıl tatili başlamıştı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen, 16 günlük tatilin ardından yarın yeniden sınıflarda ders başı yapacak. Okullarda 3 Şubat Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem, 20 Haziran Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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MEB TAKVİMİ

- İkinci dönem başlangıç: 3 Şubat

- İkinci dönem ara tatili: 31 Mart-4 Nisan

- İkinci dönem karne günü: 20 Haziran

- LGS merkezi sınav: 15 Haziran

- YKS (TYT): 21 Haziran

- YKS (AYT-YDT): 22 Haziran