Yarın (çarşamba günü) hava nasıl olacak? 4 Mart yağmur yağacak mı? İl il hava durumu raporu
Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmeleri yağışın devam ettiği bölgelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Salı günü İstanbul'da hava sıcaklığında yaşanan artışla beraber ise, kent gelinde çarşamba günü yağmur yağıp yapmayacağı merak konusu oldu. Peki, yarın hava nasıl olacak. 4 Mart Çarşamba günü yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre Türkiye geneli il il hava durumu raporu.
Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte, 4 Mart il il hava durumu tahminleri.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 8°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 10°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 7°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 1°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 4°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 3°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
KARS -4°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
VAN 0°C, 7°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
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