Yarın başlıyor: Sağanak geri geliyor! Orhan Şen 'Tüm Türkiye'de etkili olacak' dedi ve uyardı | Ankara ve İstanbul dahil 29 ilde yağış alarmı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de değerlerin mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyden, batı bölgelerde ise güneyden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Ancak güneşli hava uzun sürmeyecek; meteorolojik verilere göre hafta sonu itibarıyla kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
"TÜRKİYE'DE ÇÖL TOZU ETKİLİ OLACAK"
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen 'Afrika üzerinden geliyor' diyerek uyarıda bulundu. Orhan Şen sözlerine şöyle devam etti;
"Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıklar 7-8 derece arttı. Bu sıcaklıklar önümüzdeki haftanın ortasına kadar devam edecek. Ama yağışlar yeniden gelecek. İstanbul'a yağış cumartesi günü gelecek. Çok fazla uğramayacak. Bu sıcaklıklar önümüzdeki haftanın ortalarına kadar devam edecek. Soğuk gelmeyecek ama bu sıcaklıkların üzerine çıkmayacak.
Cumartesi günü Afrika üzerinden gelen toz Türkiye'de etkili olacak. Afrika'dan gelin tozun bir özelliği var. İçinde demir bileşenleri var. Demir bileşenleri zararlı bir madde yok içinde. Ama Arabistan'dan gelenin içinde bakteriler var. Dolayısıyla bunlar biraz zararlı. Bu bir tozdur. Astım ve bronşiti olanların teneffüs etmemesi gerekiyor. Yağmur yağacak cumartesi günü dedik. O zaman çamur yağma olasılığı artıyor. Cuma akşamından pazar gününe kadar bir toz taşınımı olacak. Hafta sonu araba, cam silmeyin balkona çamaşır asmayın."
CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
Cumartesi günü Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda, pazar günü ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini ve salı gününe kadar süreceği belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 29 ilde yağış bekleniyor. Sağanak yağış beklenen iller ise;
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Isparta.
İstanbul'da sıcaklıklar 24 derece civarında, Ankara'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak İzmir'de ise cumartesi günü gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklıklar cumartesi günü 29 dereceye kadar çıkacak.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu
VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu