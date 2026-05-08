Yarın başlıyor: Sağanak geri geliyor! Orhan Şen 'Tüm Türkiye'de etkili olacak' dedi ve uyardı | Ankara ve İstanbul dahil 29 ilde yağış alarmı

Haberin Devamı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de değerlerin mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyden, batı bölgelerde ise güneyden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Ancak güneşli hava uzun sürmeyecek; meteorolojik verilere göre hafta sonu itibarıyla kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ankara Valiliği duyurdu: Ses hızının üzerinde uçuş yapılacak Haberi görüntüle

"TÜRKİYE'DE ÇÖL TOZU ETKİLİ OLACAK"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen 'Afrika üzerinden geliyor' diyerek uyarıda bulundu. Orhan Şen sözlerine şöyle devam etti;

"Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıklar 7-8 derece arttı. Bu sıcaklıklar önümüzdeki haftanın ortasına kadar devam edecek. Ama yağışlar yeniden gelecek. İstanbul'a yağış cumartesi günü gelecek. Çok fazla uğramayacak. Bu sıcaklıklar önümüzdeki haftanın ortalarına kadar devam edecek. Soğuk gelmeyecek ama bu sıcaklıkların üzerine çıkmayacak.

Cumartesi günü Afrika üzerinden gelen toz Türkiye'de etkili olacak. Afrika'dan gelin tozun bir özelliği var. İçinde demir bileşenleri var. Demir bileşenleri zararlı bir madde yok içinde. Ama Arabistan'dan gelenin içinde bakteriler var. Dolayısıyla bunlar biraz zararlı. Bu bir tozdur. Astım ve bronşiti olanların teneffüs etmemesi gerekiyor. Yağmur yağacak cumartesi günü dedik. O zaman çamur yağma olasılığı artıyor. Cuma akşamından pazar gününe kadar bir toz taşınımı olacak. Hafta sonu araba, cam silmeyin balkona çamaşır asmayın."

Haberin Devamı

CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Cumartesi günü Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda, pazar günü ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini ve salı gününe kadar süreceği belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 29 ilde yağış bekleniyor. Sağanak yağış beklenen iller ise;

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Isparta.

İstanbul'da sıcaklıklar 24 derece civarında, Ankara'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak İzmir'de ise cumartesi günü gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklıklar cumartesi günü 29 dereceye kadar çıkacak.

Haberin Devamı

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Haberin Devamı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Çok bulutlu

VAN °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı bulutlu