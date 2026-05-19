YarÄ±n baÅŸlÄ±yor: 5 gÃ¼n boyunca kesintisiz sÃ¼recek GÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak geliyor | Meteoroloji uyardÄ±: Ä°stanbul dahil 76 ilde yaÄŸÄ±ÅŸ alarmÄ±

Haberin DevamÄ±

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yurdun kuzeydoÄŸu ve doÄŸu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altÄ±nda, diÄŸer yerlerde normalleri civarÄ±nda olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle kuzeyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak yarÄ±ndan itibaren tÃ¼m yurdu etkisi altÄ±na alacak yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava sistemi etkili olacak.Â

Haberin DevamÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemizin kuzey, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerinin parÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, Trakya'nÄ±n batÄ±sÄ±, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸu kesimleri, (DÃ¼zce ve Zonguldak dÄ±ÅŸÄ±nda) Karadeniz ve DoÄŸu Anadolu ile Adana, Osmaniye ve KahramanmaraÅŸ Ã§evreleri, gece saatlerinden itibaren Ä°Ã§ Ege ile Bursa ve BalÄ±kesir Ã§evrelerinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

YENÄ° YAÄžIÅž DALGASI GELÄ°YOR

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan son hava durumu tahmin haritasÄ±na gÃ¶re, Ã¼lke genelinde 5 gÃ¼n boyunca geniÅŸ Ã§aplÄ± bir gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ dalgasÄ± etkili olacak. Yeni yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistem, yarÄ±ndan itibaren kademeli olarak tÃ¼m yurda yayÄ±lacak.Â Marmara'dan GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e kadar tÃ¼m illerde kuvvetli saÄŸanaklar gÃ¶rÃ¼lecek.

BeÅŸ gÃ¼n boyunca kesintisiz sÃ¼rmesi beklenen gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin ani sel, lokal su baskÄ±nlarÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸmesi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerekiyor.

Hafta baÅŸÄ±ndan bu yana yer yer etkisini gÃ¶steren yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistem, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla etki alanÄ±nÄ± en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±kararak neredeyse tÃ¼m yurtta gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ olarak kendini gÃ¶sterecek.

Haberin DevamÄ±

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklenen illerin listesi ise;

Adana, AdÄ±yaman, Afyonkarahisar, AÄŸrÄ±, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, AydÄ±n, BalÄ±kesir, BartÄ±n, Batman, Bayburt, Bilecik, BingÃ¶l, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Ã‡anakkale, Ã‡ankÄ±rÄ±, Ã‡orum, Denizli, DiyarbakÄ±r, DÃ¼zce, Edirne, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, Erzurum, EskiÅŸehir, Gaziantep, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Hatay, IÄŸdÄ±r, Isparta, Ä°stanbul, Ä°zmir, KahramanmaraÅŸ, KarabÃ¼k, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, KÄ±rÄ±kkale, KÄ±rklareli, KÄ±rÅŸehir, Kocaeli, Konya, KÃ¼tahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, MuÄŸla, MuÅŸ, NevÅŸehir, NiÄŸde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, ÅžanlÄ±urfa, TekirdaÄŸ, Tokat, Trabzon, Tunceli, UÅŸak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

Haberin DevamÄ±

KARS'TA KAR YAÄžIÅžI ETKÄ°LÄ° OLDU

Kars'ta mayÄ±s ayÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor.Â Kentte etkili olan saÄŸanak yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla Hanlar GeÃ§idi mevkisi beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. YÃ¼ksek kesimdeki kÃ¶yler ile yeni ekilen tarÄ±m arazileri karla kaplandÄ±.

DoÄŸaya bÄ±rakÄ±lan atlar ise karlÄ± arazide beslenirken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â YÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± bÃ¶lgelerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

BÃ–LGE BÃ–LGE HAVA DURUMU

MARMARA

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Trakya'nÄ±n batÄ±sÄ± ile gece saatlerinden itibaren BalÄ±kesir ve Bursa Ã§evrelerinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BURSA Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, gece saatlerinde itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°STANBUL Â°C, 24Â°C

Haberin DevamÄ±

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

KIRKLARELÄ° Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SAKARYA Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

EGE

ParÃ§alÄ± bulutlu, gece saatlerinden itibaren iÃ§ kesimlerinin yer yer saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°ZMÄ°R Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MANÄ°SA Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

MUÄžLA Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± bulutlu, Adana, Osmaniye ve KahramanmaraÅŸ Ã§evrelerinin yer yer aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ANTALYA Â°C, 28Â°C

Haberin DevamÄ±

ParÃ§alÄ± bulutlu

BURDUR Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu

HATAY Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± bulutlu, doÄŸusunun yer yer Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin kuzeydoÄŸu kesimlerinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ã‡ANKIRI Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

KONYA Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, (Zonguldak ve DÃ¼zce dÄ±ÅŸÄ±nda) aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

KASTAMONU Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

AMASYA Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ARTVÄ°N Â°C, 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SAMSUN Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

TRABZON Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KARS Â°C, 12Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MALATYA Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa sÃ¼reli yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

VAN Â°C, 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin doÄŸusunun aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa sÃ¼reli yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MARDÄ°N Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

SÄ°Ä°RT Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa sÃ¼reli yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ÅžANLIURFA Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu