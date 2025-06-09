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Yarın 7 ile kuvvetli yağış geliyor! İşte sağanak beklenen iller

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji
Yarın 7 ile kuvvetli yağış geliyor İşte sağanak beklenen iller
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 16:49

Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son hava durumu tahminlerine göre ise yarın 7 ile kuvvetli yağış geliyor.

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Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sağanak yağışın yarın itibariyla (10 Haziran 2025) başlaması bekleniyor.

7 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin Doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu ve kuvvetli yağışların olacağı açıklandı. 7 il için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İşte sağanak yağış beklenen iller; Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari

İstanbul'da ve Ankara'da yağış beklenmiyor. Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Adana, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt illerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

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Yarın 7 ile kuvvetli yağış geliyor İşte sağanak beklenen iller

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji

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