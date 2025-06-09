Yarın 7 ile kuvvetli yağış geliyor! İşte sağanak beklenen iller

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Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sağanak yağışın yarın itibariyla (10 Haziran 2025) başlaması bekleniyor.

7 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin Doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu ve kuvvetli yağışların olacağı açıklandı. 7 il için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İşte sağanak yağış beklenen iller; Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari

İstanbul'da ve Ankara'da yağış beklenmiyor. Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Adana, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt illerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

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