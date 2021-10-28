Yarın (29 Ekim) günü hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? İşte 29 Ekim'de hastanelerin çalışma saati

Haberin Devamı

29 Ekim' de hastaneler açık mı sorusu, sağlık ocağı ve eczaneler ile birlikte çalışma saatleri en çok merak edilen kurumlar arasında yer aldı. 29 Ekim Cuma günü kamu ve devlet daireleri kapalı olacak. Dolayısı ile eczaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak.

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

Dolayısıyla 29 Ekim günü eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler görevi devralacak.

HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

Haberin Devamı

29 Ekim günü hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 29 Ekim Cuma günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

SAĞLIK OCAKLARI (AİLE HEKİMLİĞİ) 29 EKİM GÜNÜ AÇIK MI OLACAK?

Sağlık Ocaklarının yerini alan Aile Sağlığı Merkezleri resmi tatillerde, bayramlarda kapalıdır. Dolayısıyla 29 Ekim Cuma günü sağlık ocaklarında tedavi almak mümkün olmayacak. Ancak detaylı bilgileri bölgenizdeki il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenebilirsiniz.