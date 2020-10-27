Yarın (28 Ekim) PTT ve noterler açık mı, çalışıyor mu? İşte noter ve PTT 28 Ekim çalışma saati

PTT ve noterler yarın açık mı sorusu, 28 Ekim (yarın) işlemleri bulunan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 28 Ekim tarihinin mevzuata göre yarım gün olarak sayılması dolayısıyla noterler ve PTT'de işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, o konu hakkında resmi bilgiler

28 EKİM (YARIN) PTT VE NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri 28 Ekim tarihinde yarım gün olarak vatandaşlara hizmet verecek. Dolayısıyla 12.30-01.00'a kadar PTT şubelerindeki işlemlerin tamamlanması gerekecektir.

Aynı şekilde noterler de 28 Ekim Çarşamba günü 12.00'a kadar hizmet verecek. Sistem, Adalet Bakanlığı alt yapısı ile çalıştığı için 12.00 sonrasında erişime kapanacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA

Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemi hakkında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutkunda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devletinin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da Cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.

Cumhuriyette Atatürk’ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.