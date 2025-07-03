Yarın 22 ile çok kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji alarm verdi! Yağış beklenen iller açıklandı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile bazı iller için yağış uyarısında bulundu. 22 il için alarm veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarından itibaren çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olmasını bekliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Yağışların, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Trabzon, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Rize ve Artvin kuvvetli, Samsun, Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Kuvvetli yağışların, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın gece saatlerine kadar, Ordu ve Giresun'da ise cumartesi öğlene kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Ayrıca yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR GELECEK HAFTA YÜKSELECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre sıcaklıkların gelecek hafta artış göstereceğini belirtti.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu da; hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde!"

Haberin Devamı

Haberin Devamı

KARADENİZ'DE 3 AYRI HORTUM OLUŞTU

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında 3 ayrı hortum oluştu.

İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle İnebolu Limanı açıklarında aynı anda 3 ayrı hortum oluştu. Deniz üzerinde batı yönüne doğru ilerleyen hortumlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hortumlardan biri kıyıya kadar ulaşarak Boyran Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısına zarar verdi.

Öte yandan, İnebolu ilçesinde etkili olan aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İnebolu ilçe merkezine 3 saatte 70 kilogram yağış düştü.