Yarın (19 Nisan Pazar) hava durumu nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleriyle ilgili değerlendirme yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Nisan Pazar günü için bazı bölgelere sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı bildiren MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, hava durumu tahminleri merak ediliyor. Peki, yarın nerelere yağmur yağacak? Hava durumu nasıl olacak? İşte, il il 19 Nisan hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Nisan il il hava durumu tahminlerini internet sitesinden duyurdu. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 22°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 12°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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