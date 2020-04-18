Yarın (19 Nisan Pazar) hava durumu nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Nisan il il hava durumu tahminlerini internet sitesinden duyurdu. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 8°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 22°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 7°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 9°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 4°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 12°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu