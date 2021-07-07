Yarın 1.5 milyon doz BioNTech daha

Bakan Koca, şunları söyledi:

“Şu an en yoğun odaklanmamız gereken konu aşı. En az yüzde 70 oranında aşılanmanın gerekliliğini biliyoruz. O nedenle bütün illerimizi harekete geçirerek herkesin bu dönemde üzerine düşeni yapması gerekiyor. Mesela bazı illerimizde çok düşük. Mobil ekip sayılarını artırıp gerektiğinde vatandaşın ayağına giderek aşıyı yapıyor olmalıyız. Ne zamana kadar? Bayramda bir hareketlilik olacağını biliyoruz, bayram öncesi en az aşılanması gereken 18 yaş üzeri vatandaşımızın yüzde 70’ine erişebilir olup aşılayalım istiyoruz.

İLLERİ SINIFLANDIRDIK

O nedenle de illeri sınıflandırdık. Yüzde 75’in üzeri mavi, yüzde 65’in üzeri sarı, yüzde 55’in üzeri turuncu, yüzde 55’in altındakilerin ise kırmızı şeklinde. Dolayısıyla bütün iller nüfusuna göre nerede olduğunu görmüş olacaklar. Bunu hem sağlık kuruluşlarımız hem mülki amirler hem de vatandaş görerek harekete geçiyor olmalı. Çünkü o ilde toplumsal bağışıklığın bir an önce yüzde 70’e erişerek sağlanacağı biliniyor. Herkesin sorumluluğu, toplumsal bağışıklık kişilerden bağımsız bir şey değil. Yani vatandaşın ilinde toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığını görebilir ve biliyor olması gerekiyor.

AŞI TEREDDÜTÜ YOK

Vatandaşımız aşıda tereddüt noktasında aslında sorunlu değil. Ulaşıldığında herkesin eğilimli olduğunu biliyoruz. Yeter ki ulaşabilir olalım. Ama bazı bölgelerin insanı, çalışma döneminde ilini terk edebilir, başka bir ile çalışmaya gitmiş olabilir. O nedenle onları da yakın takibe almış olacağız.

DELTA VARYANTI

Delta Plus, 3 ilde 3 kişide görüldü. Bunlardan biri İstanbul. Ankara’da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Daha ağır geçiren kişiler değil. Delta sayısı ise 284’lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30’u buldu.

TOPLUMSAL AŞI HEDEFİ

Bayrama kadar 18 yaş üstü vatandaşın ki 62 milyona yakın, en az yüzde 70’inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz. Şu an bayrama özel ekstra bir tedbir yok.

UĞUR HOCA DA GELECEK

35.5 milyon doz BioNTech aşısı geldi. Perşembe 1.5 milyon doz daha gelecek. 37 milyon olacak. Elimizde de 8 milyona yakın aşı var. Uğur Hoca da bayramdan sonra gelecek, konuşuyoruz. Temmuz ayında 26 milyon doz aşı gelecek. Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor, elimizdeki doz da yeterli. Elimizde Sinovac da var.”

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