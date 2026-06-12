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Yarım yüzyılda sperm sayısı 13 kat azaldı... Dünya nüfusu alarm veriyor

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#Sağlık#Sperm Sayısı#İnfertilite
Yarım yüzyılda sperm sayısı 13 kat azaldı... Dünya nüfusu alarm veriyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 07:00

İNSANOĞLUNUN üreme hızı gün geçtikçe düşüyor. Sadece kadınlarda değil erkeklerde de bu oran çarpıcı şekilde azalmış durumda.

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Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, çok önemli uyarı ve tespitlerde bulundu:

“Bir insanın en hassas organları, gonatları. Yani kadınlarda yumurtalıklar, erkekler de ise testislerdir. Dolayısıyla modern dünyada maruz kaldığımız birçok şey ilk bu organlarımızı etkiliyor. Pestisitler, hava kirliliği, toprak kirliliği ve o toprakta yetişen sebzeler, meyveler, hayvancılıkta kullanılan östrojen gibi hormonlar bu organları etkiliyor.

Yarım yüzyılda sperm sayısı 13 kat azaldı... Dünya nüfusu alarm veriyor
Prof. Dr. Cihat Ünlü

7 ÇİFTTEN BİRİ ÇOCUK SAHİBİ OLAMIYOR

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Etten, tavuktan da birçok şeye maruz kalıyoruz. Bunlar bir kadının daha erken menopoza girmesine, erkeklerin testislerinin erken yaşlanmasına neden oluyor. Kadınlarda yine yumurtalıkların fonksiyonlarının bozulmasına neden oluyor. İnfertilite oranları gittikçe artıyor. Bugün baktığınız zaman Türkiye’de her 7 çiftten biri istemesine rağmen çocuk sahibi olamıyor. 20 yıl önce bu oran 15’te bir civarında idi. Erkeklerdeki sperm sayıları ile ilgili çalışmalar var. Dünya Sağlık Örgütü rehberlerine göre 1960 yılında bir erkeğin ortalama sperm sayısı mililitrede 200 milyon idi. Kitap bu oranın altını normal kabul etmiyordu. 1980’li yıllarda bu rakam 40 milyona düştü. Şu anda ise 15 milyon. Bu çok çarpıcı bir örnek. Ayrıca erkekte bulunan Y kromozomu gittikçe küçülüyor. Bu da erkek nesli için hiç hayra alamet görünmüyor.”

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#Sağlık#Sperm Sayısı#İnfertilite

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