Yarım saat arayla çifte cinayet: Nedeni belli oldu

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Çine ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, dün saat 16.00 sıralarında, Dutluoluk Mahallesi orman yolunda erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftçi Süleyman Özdemir'in başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Polis, saat 16.30 sıralarında da Hamitabat Mahallesi'ndeki evinin önünde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı aldı. Adrese giden polis ekipleri, Çine Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan, akşamları da düğünlerde davul çalıp şarkı söyleyen Yaşar Meke'ye de başından vurulmuş olarak buldu. Hayati fonksiyonları devam ettiği belirlenen Meke'nin ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada, İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelen çiftçi Gökhan Özdemir, 48 D 2030 plakalı otomobilinden inip tabancasıyla havaya 1 el ateş etti. Ardından, "İki kişiyi vurdum, buraya geldim. Haksızlığa uğradım, intihar edeceğim" diye bağıran Özdemir, tabancasını başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdi. Yarım saat sonra da Özdemir'in vurduğu saptanan Meke, hayatını kaybetti.

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Ölen 3 kişinin cenazeleri, güvenlik güçleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

BİRLİKTE İÇKİ İÇTİĞİ KUZENİNİ TARTIŞMADA ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ve polis, görgü tanıkları ve Gökhan Özdemir'in yakınlarının ifadelerine başvurdu. Gökhan Özdemir ile Süleyman Özdemir arasında dedelerinden miras kalan arsa nedeniyle husumet olduğu belirlendi. Özdemir'in orman yolunda birlikte içki içtikleri, kuzenini bu nedenle çıkan tartışmada başından vurduğu tespit edildi.

KIZINI TACİZ ETTİĞİ İÇİN DAVALIKLARMIŞ

Gökhan Özdemir'in, ilk cinayetin ardından, otomobiliyle 4 yıl önce kızına cinsel tacizde bulunduğu için davalık oldukları Yaşar Meke'nin evinin önüne gittiği ortaya çıktı. Özdemir'in dışarı çağırdığı Meke'yi, çıkan tartışmada başından vurup kaçtığı, ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelip intihar ettiği belirlendi.