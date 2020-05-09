Yarım kilo 'metamfetamin' çıkan araçta 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesi girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı, durdurulan araçlarda narkotik köpek 'Atlas' ile arama yapıldı. Bir araçta yapılan aramada 541,72 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili M.S.A., H.Y., M.C.K. ve Ö.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.