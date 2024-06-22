Yarım kalan adalete 20 taksit

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İstanbul Beyoğlu Cihangir’de, 12 Haziran 2016’da 5 katlı Safir Apartmanı’nın en üst katında meydana gelen doğalgaz patlamasında, binadan kopan molozların üzerine düşmesi sonucu simitçi Feridun Yükseltürk hayatını kaybetti. Klima aparatının müşteri sırası beklediği taksinin üstüne düşmesi sonucu, 3 çocuk babası şoför Veysi Bulut ise ağır yaralanarak yatağa bağımlı kaldı.

İlk yargılamada Polatser firmasının yetkilisi Murat Savaş Polat ile daire sahibi Pınar Arslantürk olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. İGDAŞ teknisyenleri Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir’in “taksirle bir insanın ölümüne, bir insanın da yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan 3’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine hüküm İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce (BAM) bozuldu.





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PARA CEZASI VERİLDİ

Yeniden görülen davada mahkeme, İGDAŞ teknisyenleri Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir’i 3’er yıl 4’er ay, Murat Savaş Polat ile Pınar Arslantürk 2.5’ar yıl hapis cezasına çarptırdı. İtiraz üzerine dosya 2’nci kez İstanbul BAM’a gönderildi. İstanbul BAM 19’uncu Ceza Dairesi, yerel mahkemece kurulan hükmü ortadan kaldırarak, Pınar Arslantürk, Murat Savaş Polat, Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir’i takdir indirimi uygulayarak 3 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırarak, para cezasına çevirdi. Arslantürk’ün 72 bin 900 TL, Polat’ın 60 bin 750 TL, Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir’in ise 48 bin 600’er TL adli para cezasını 20 eşit taksitte ödemesine hükmetti.

2 SANIK ONANDI

İtiraz üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, Pınar Arslantürk ile Murat Savaş Polat hakkında İstanbul BAM tarafından kurulan hükmün onanmasına karar verdi. Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir hakkında ‘beraat verilmesi’ gerektiğini ifade ederek, İstanbul BAM tarafından kurulan hükmün bozulmasına karar verdi. Dosyanın 2 sanık yönünden yeniden incelenmesi ve hüküm kurulması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderdi.

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AİHM’E KADAR GİDECEĞİZ

Karara tepki gösteren Veysi Bulut’un kardeşi Mehmet Bulut, “Tam 8 senedir adalet bekliyoruz, yine hüsrana uğradık. Ağabeyim her geçen gün daha kötüye gidiyor. Adalet istiyoruz, ağabeyim bu zulmü hak etmiyor” dedi.



Bulut ailesinin avukatı Hasan Pilavcı ise şunları söyledi: “Tüm sanıklar yönünden bilinçli taksirden ceza verilmesini beklerken, İGDAŞ çalışanlarının suçsuz kabul edilmesi bizim için adeta bir yıkım ve hayal kırıklığı olmuştur. Adalet arayışımızı son noktasına kadar devam ettireceğiz, gerektiği takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar götüreceğiz.”