Yarım asırlık itfaiyeci birinci kuralı açıkladı... Girdiğiniz binanın çıkışını da öğrenin

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78 canın yitirilmesinin ardından herkes birbirine oturduğu, çalıştığı yerde yeterli yangın önlemi alınıp alınmadığını sorarken Hürriyet’e konuşan kimya mühendisi ve yangın-acil durum uzmanı, Yıldız Teknik Üniversitesi afet ve kriz yönetimi eski öğretim görevlisi Seydi Rıza Güney, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. 1976’da çalışmaya başladığı ve 1995’te müdür yardımcısı olarak ayrıldığı İstanbul İtfiyesi görevi sırasında binlerce yangına gittiğini söyleyen Güney, o tarihten sonra akademisyen olarak binlerce öğrenci yetiştirdiğini belirtirken, tespit ve önerilerini özetle şöyle sıraladı:

YANGIN TÜPÜNE MERMER TOZU

“Yangın, afet, acil durum önlemlerini almayan, yangın tüpüne mermer tozu dolduran, yangın hortumunu dolaba göstermelik koyup tesisata bağlamayan katil sürüsü vardır. Yönetmeliğin gereğini yerine getirmemek cana kasttır. Ama yangın, afet kimsenin vicdanına, cebine bırakılamaz. Hem cezalar ağırlaştırılmalı hem de denetim boşluğu giderilmelidir.

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KAÇIŞ YOLLARINI İNCELEYİN

Günlük hayatta ise halkımız yangın, deprem, sel gibi felaketleri düşünerek bir anne pimpirikliğiyle hareket edip yaşadıkları, çalıştıkları yerlerde yangın önlemleri olup olmadığını tetkik etmeliler. Birinci kural okul, hastane, sinema, AVM, işyeri, plaza, gökdelen, yurtlar, oteller her ne türde olursa olsun girdiğiniz binadan nasıl çıkacağınızı öğrenmektir. Buraya giriyorum ama olası bir afet, yangın, deprem, sel olursa buradan nasıl çıkarım, sorusuna yanıt arayın. Yangın donanımı olup olmadığını kontrol edin. Mesela yangın merdiveni, kaçış mesafesi 25 metreye kadar olan binalarda olmayabilir. Bunun dışındakilerde yangın merdiveni var mı, kapısı kapalı mı, olması gerektiği gibi ağır mı? AVM’lerde, ofislerlerde, yurtlarda, okullarda yağmurlama sisteminin olup olmadığını ise yağmurlama başlıklarından anlayabilirsiniz.”

KAT GÖREVLİSİ SERBEST

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’ün Karacasu beldesinde bulunan diğer oteli Gazelle Resort Otel’de kat görevlisi olarak çalışan İ. E. de gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 28 kişi gözaltına alınırken; 19 şüpheli tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

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İSTANBUL OTELLERİ MERCEK ALTINDA

Kartalkaya yangınından sonra İstanbul’daki oteller de mercek altına alındı. İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4’üncü Dönem Toplantısı’nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte “Basit konaklama belgesi” olmayan otellerin kapatılacağını açıkladı. Gül, bu kapsamda belgesi olmayan otelleri kapatma işleminin bugünden itibaren başlayıp, tamamının pazar gününe kadar kapatılacağını belirtti. İstanbul’da hedefte 258 otel olduğu öğrenildi.

ODALARDA KİLİTLİ KALANLAR OLMUŞ

Eşi Ceren (45) ile kızı Lalin’i (16) yangında kaybeden işinsanı Rıfat Doğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu: “İş yoğunluğundan dolayı onlarla gidemedim. Faciadan saatler önce kızım ‘İyi geceler babacığım, öptüm’ diye mesaj attı bana. Bu bir vicdansızlık, cinayet. Zaten bu durumu ikiye ayırıyorum: Kendi içinde bir ihmaller ve hatalar zinciri var. Hatalar zincirinin en önemlisi, ne yazık ki oradaki insanları zamanında uyarmamış olmalarıdır. ‘Prestijimiz bozulur’ diyerek kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalışmışlar. Ancak yangını kontrol altına alamadıkları için zamanında uyarıda bulunmamışlar. Buna karşılık kendi ailelerini zamanında uyardıkları için çizik bile almadan otelden çıkabilmişler. Yangın çıktığında elektrikleri kesince oda kapılarının enerjileri kesilmiş, odada kilitli kalanlar da varmış. Kapı içindeki yedek bataryaları biten odalarda kilitli kalanlar olmuş. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir durumdayız.”

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