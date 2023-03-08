Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yarım asırlık çam ağaçlarını kesip kaçtılar

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kepez#Antalya Haberleri
Yarım asırlık çam ağaçlarını kesip kaçtılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 09:52

Antalya'nın Kepez ilçesinde motorlu testereyle yarım asırlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormana giren şüpheliler, yarım saatte yaklaşık 50 ağacı kesti.

Haberin Devamı

Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlarla kaplı bölgedeki serasına giden Mehmet Bolat, birkaç kişinin motorlu testerelerle yarım asırlık çam ağaçlarını kestiğini gördü. Ağaçların kesilmesine müdahale eden Bolat, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne haber verdi. Bolat'ın ihbarı üzerine şüpheliler, otomobillerine binip bölgeden ayrıldı.

Yarım asırlık çam ağaçlarını kesip kaçtılar

Şikâyet üzerine harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alanın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu ifade ederek, kendilerine devri konusunda girişimde bulunacaklarını kaydetti.

Yarım asırlık çam ağaçlarını kesip kaçtılar

Haberin Devamı

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda 50'ye yakın yarım asırlık çam ağacının kesildiğini söyleyen Mehmet Bolat, "Sabah erken saatlerde serama gelmiştim. Çam ağaçlarından bazılarının kesildiğini gördüm. Üstelik kesmeye devam ediyorlardı. Gidip, engel olmaya çalıştım. Daha sonra arayıp, resmi kurumlara şikâyette bulundum. Ancak yarım saat içinde birçok ağacı kesmişler. Öyle canım acıdı ki anlatamam. Bir an önce yetkililerin önlem alması gerekiyor" dedi.

Yarım asırlık çam ağaçlarını kesip kaçtılar

Yarım asırlık çam ağaçlarını kesip kaçtılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Kepez#Antalya Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’dan tersine göç teşviki

İstanbul’dan tersine göç teşviki

#İstanbul
Güçlü olmak zorundayız

Güçlü olmak zorundayız

#Depremzede
Nefesler tutuldu, geri sayım başladı Bu kez yolculuk ne Aya ne de Marsa... Gözüme uyku girmiyor, samanlıkta iğne aramak gibi

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı! Bu kez yolculuk ne Ay'a ne de Mars'a... 'Gözüme uyku girmiyor, samanlıkta iğne aramak gibi'

#Jüpiter