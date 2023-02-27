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Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Hatay
Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 09:51

Kahramanmaraş'ta 52 yıl önce yapılan Defterdarlık Hizmet Binası depremde yıkılmadı. Binanın etrafındaki birçok yapının kullanılamaz hale gelip, tamamına yakınının da yıkıldığı görüldü.

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Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'ne 1970 yapılan bina, bir müddet sonra Defterdarlık Hizmet Binası olarak kullanılmaya başlandı. Yaklaşık iki yıl önce çürük raporu verilerek tahliye edilip taşınan bina, Kahramanmaraş depreminde yıkılmadı.

Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı


Binanın etrafındaki birçok yapının kullanılamaz hale gelip, tamamına yakınının da yıkıldığı görüldü. Daha önce çürük raporu verilen binanın depremde ağır hasar aldığı ve yıkılacağı öğrenildi.

Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı


Mehmet Nedirli isimli bir vatandaş, "Savaştan çıkmış gibi bir haldeyiz, yetkililerin gerekeni yapması gerekiyor. Özellikle yeni binaların 3-4 katlı olması lazım" dedi.

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Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Hatay

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